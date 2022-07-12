Правозащитника из Амурской области поместили в СИЗО

Правозащитника Владислава Никитенко из Благовещенска отправили в СИЗО Санкт-Петербурга. Как сообщила его мать Лидия Никитенко журналистам «Сибирь.Реалии»*, меру пресечения изменили из-за нарушения условий домашнего ареста. В мае против него возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

С самого начала боев в Украине Никитенко требовал возбудить уголовные дела о международном терроризме и за развязывание агрессивной войны против президента России Владимира Путина и членов Совбеза — из-за боев в Украине. Правозащитник подал заявления во все военные прокуратуры и управления Следственного комитета. Ни одно заявление не зарегистрировали, а за одну из таких жалоб он получил штраф в 45 тыс. рублей. В мае из-за поста в соцсетях против Никитенко возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».