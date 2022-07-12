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#Новости

Минфин России оценит необоснованные расходы госкомпаний

12.07.2022

К таким расходам могут отнести люксовые авто и дополнительные помещения

Минфин России сообщил, что в ближайшее время проведет мониторинг необоснованных расходов компаний с государственным участием. Для этого разработаны методические рекомендации. 

Такие меры одобрила рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. К необоснованным тратам могут отнести аренду дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. После мониторинга будет представлен план по оптимизации и сокращению таких расходов. 

«Коммерсант» сообщает, что в 2020 году смягчилась позиция Минфина по контролю за закупками госкомпаний. Тогда ведомство фактически отказалось от сближения законов о закупках госкомпаний и контрактной системы для повышения эффективности предприятий.

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