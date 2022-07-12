Минфин России оценит необоснованные расходы госкомпаний

Минфин России сообщил, что в ближайшее время проведет мониторинг необоснованных расходов компаний с государственным участием. Для этого разработаны методические рекомендации.

Такие меры одобрила рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. К необоснованным тратам могут отнести аренду дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. После мониторинга будет представлен план по оптимизации и сокращению таких расходов.