Минфин России оценит необоснованные расходы госкомпаний

Минфин России сообщил, что в ближайшее время проведет мониторинг необоснованных расходов компаний с государственным участием. Для этого разработаны методические рекомендации.
Такие меры одобрила рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. К необоснованным тратам могут отнести аренду дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. После мониторинга будет представлен план по оптимизации и сокращению таких расходов.«Коммерсант» сообщает, что в 2020 году смягчилась позиция Минфина по контролю за закупками госкомпаний. Тогда ведомство фактически отказалось от сближения законов о закупках госкомпаний и контрактной системы для повышения эффективности предприятий.