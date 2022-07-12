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#Новости

Украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке

12.07.2022

Сообщается о семи погибших

Назначенные Россией власти Херсонской области сообщили об украинском ударе по Новой Каховке. Погибло 7 человек, еще 50 ранено. 

По данным РИА Новости, в городе взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома и больница. ТАСС сообщало, что взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, «продолжаются разрывы». 

Советник главы украинской областной военной администрации Херсонской области Сергей Хлань заявил, что велся обстрел складов с боеприпасами. 

Удар по Новой Каховке ВСУ нанесли в ночь на 12 июля. Ранее украинские власти сообщали о планах вернуть под контроль захваченные Россией территории. 


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