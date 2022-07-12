Украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Назначенные Россией власти Херсонской области сообщили об украинском ударе по Новой Каховке. Погибло 7 человек, еще 50 ранено.

По данным РИА Новости, в городе взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома и больница. ТАСС сообщало, что взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, «продолжаются разрывы».

Советник главы украинской областной военной администрации Херсонской области Сергей Хлань заявил, что велся обстрел складов с боеприпасами.

Удар по Новой Каховке ВСУ нанесли в ночь на 12 июля. Ранее украинские власти сообщали о планах вернуть под контроль захваченные Россией территории.