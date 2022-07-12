NASA опубликовала самое четкое изображение Вселенной





NASA опубликовала самый четкий снимок Вселенной. На нем видно скопление галактик.

Как пишет BBC, на снимке массивное скопление галактик SMACS 0723. Уникальность полученной фотографии в том, что на ней можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону, и по идее видно быть не должно. Заглянуть туда позволила физика. Скопление галактик имеет невероятную массу, из-за чего гравитация искажает свет расположенных за ним звезд — это заставляет лучи огибать массивный объект с разных сторон. Этот эффект называется «гравитационное линзирование», его открыли в 1979 году.

«Вот оно — самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной на сегодняшний день: первое глубокое поле Уэбба. Снимок показывает галактики, когда-то невидимые для нас», — сообщили в NASA.

Сегодня будут опубликованы и другие снимки, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб». Снимки выложат на сайте NASA с разъяснениями. В соцсетях запустили кампанию под хэштегом #UnfoldTheUniverse