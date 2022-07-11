138-й день боев: главное

После ракетного удара по пятиэтажному дому в Часовом Яре погиб 31 человек. Об этом рассказал «Вот так» со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко. Под завалами продолжают оставаться люди.

Минобороны России рассказало сегодня, что целью был пункт временной дислокации теробороны ВСУ — «уничтожено более 300 националистов». Вчера сообщалось, что целью был ангар с американским оружием и «до 30 националистов».

После обстрела Харькова погибли шесть мирных жителей, Генпрокуратура Украины начала расследование. Обстрелы города были ночью, около 3:30, и утром после 10:00. Одна ракета попала в жилой дом, еще одна — в школу. Также взрывы были в торговом центре и шиномонтажке. Минобороны России сообщало, что войска атаковали иностранных наемников и украинских военных.

ВВС сообщает, что украинские военные вернули под контроль село Ивановка в Херсонской области. Военные заявили, что налаживают коммуникацию с местными жителями. При этом в регионе несколько сел с таким названием, одно из них расположено недалеко от границы с Днепропетровской областью, где сейчас идут бои.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с помощью жителей удалось предотвратить покушение на него. Самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования его автомобиля, удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

РИА Новости рассказало, что глава администрации поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгений Юнаков погиб. Его автомобиль взорвали. В регионе назвали это терактом, который исполнили украинские диверсанты.

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что страна мобилизует до 1 млн человек. Это позволит вернуть важный для экономики страны юг и прибрежные районы. Такой приказ, по его словам, дал президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил, когда начнется контрнаступление, но сказал, что план уже готовится.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для граждан Украины. Ранее такие правила распространялись на детей-сирот, жителей Луганской и Донецкой областей, а также ЛНР и ДНР, сообщили «Ведомости».

Разведка Британии снова сообщает, что никаких значительных продвижений и территориальных приобретений у российской армии нет. Артобстрелы продолжают на всей территории Донбасса. Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российскую оборону на северо-востоке Херсонской области, также вероятно не добившись территориального завоевания. Отсутствие перерывов в интенсивных боевых действиях, скорее всего, является одной из самых разрушительных среди кадровых проблем российской армии.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что сейчас российские войска в разгаре оперативной паузы. Войска перегруппировывались, отдыхали, перевооружались.

Сильный артиллерийский огонь в критических районах ведется, чтобы создать условия для будущего наземного наступления, а ограниченные атаки должны выявить слабые стороны Украины.

Аналитики отмечают напряжение и усиление цензуры среди провластных блогеров. Также они чаще критикуют действия российской армии. Они подчеркивают угрозу от поставок иностранного оружия, говорит о недостаточности российской системы ПВО.

Российские силы провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска. Российские войска усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критических наземных коммуникаций. Проведена ограниченная и безуспешная наземная атака к северу от Донецка.

Российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников, для поддержки операций в Украине.