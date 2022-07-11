138-й день боев: главное

- После ракетного удара по пятиэтажному дому в Часовом Яре погиб 31 человек. Об этом рассказал «Вот так» со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко. Под завалами продолжают оставаться люди.
Минобороны России рассказало сегодня, что целью был пункт временной дислокации теробороны ВСУ — «уничтожено более 300 националистов». Вчера сообщалось, что целью был ангар с американским оружием и «до 30 националистов».
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После обстрела Харькова погибли шесть мирных жителей, Генпрокуратура Украины начала расследование. Обстрелы города были ночью, около 3:30, и утром после 10:00. Одна ракета попала в жилой дом, еще одна — в школу. Также взрывы были в торговом центре и шиномонтажке. Минобороны России сообщало, что войска атаковали иностранных наемников и украинских военных.
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ВВС сообщает, что украинские военные вернули под контроль село Ивановка в Херсонской области. Военные заявили, что налаживают коммуникацию с местными жителями. При этом в регионе несколько сел с таким названием, одно из них расположено недалеко от границы с Днепропетровской областью, где сейчас идут бои.
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Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с помощью жителей удалось предотвратить покушение на него. Самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования его автомобиля, удалось вовремя обнаружить и обезвредить.
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РИА Новости рассказало, что глава администрации поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгений Юнаков погиб. Его автомобиль взорвали. В регионе назвали это терактом, который исполнили украинские диверсанты.
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Министр обороны Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что страна мобилизует до 1 млн человек. Это позволит вернуть важный для экономики страны юг и прибрежные районы. Такой приказ, по его словам, дал президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил, когда начнется контрнаступление, но сказал, что план уже готовится.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для граждан Украины. Ранее такие правила распространялись на детей-сирот, жителей Луганской и Донецкой областей, а также ЛНР и ДНР, сообщили «Ведомости».
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Разведка Британии снова сообщает, что никаких значительных продвижений и территориальных приобретений у российской армии нет. Артобстрелы продолжают на всей территории Донбасса. Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российскую оборону на северо-востоке Херсонской области, также вероятно не добившись территориального завоевания. Отсутствие перерывов в интенсивных боевых действиях, скорее всего, является одной из самых разрушительных среди кадровых проблем российской армии.
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Институт изучения войны (ISW) сообщил, что сейчас российские войска в разгаре оперативной паузы. Войска перегруппировывались, отдыхали, перевооружались.
Сильный артиллерийский огонь в критических районах ведется, чтобы создать условия для будущего наземного наступления, а ограниченные атаки должны выявить слабые стороны Украины.
Аналитики отмечают напряжение и усиление цензуры среди провластных блогеров. Также они чаще критикуют действия российской армии. Они подчеркивают угрозу от поставок иностранного оружия, говорит о недостаточности российской системы ПВО.
Российские силы провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска. Российские войска усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критических наземных коммуникаций. Проведена ограниченная и безуспешная наземная атака к северу от Донецка.
Российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников, для поддержки операций в Украине.