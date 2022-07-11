«Роскомсвобода»: Роскомнадзор заблокировал 5300 сайтов

«Роскомсвобода» сообщила, что число заблокированных «из соображений военной цензуры» сайтов достигло 5300.

Большинство блокировок провели по требованию Генпрокуратуры. Под репрессии попали крупные издания и их «зеркала», с помощью которых они пытались обойти ограничения. Все чаще блокировки инициируют и региональные суды, которые реагируют на любые материалы, связанные с украинскими событиями.

Исследователи отмечают, что большая часть блокировок началась еще до закона о «фейках» об армии. Под первую блокировку разом попали DOXA, BBC, «Голос Америки»*, DW**, «Медуза»***, «Медиазона»**** и другие издания. При этом блокируются не только конкретные материалы, а чаще всего сайты со всеми доменами и поддоменами.

При этом под блокировку попадали и сайты компаний, личные страницы в соцсетях и даже фотосток.

*«Голос Америки», **DW, ***«Медуза», ****«Медиазона» признаны Минюстом России «иностранными агентами».