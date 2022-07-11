Транспортировка газа по «Северному потоку» временно приостановлена

«Газпром» отключил трубопровод «Северный поток» — главный маршрут транспортировки газа в Европу. Остановку в компании назвали временной и профилактической, на 10 дней. Однако Европа опасается, что это навсегда, и готовится к худшему. Эксперты также считают, что поставки все равно не возобновятся в полном объеме.

ВВС пишет, что в Европе готовятся к энергетическому кризису. По словам еврокомиссара Кадри Симсон, «не исключено, что Россия продолжит сокращать поставки газа». В мае ежедневный объем составлял около 250 млн кубометров топлива, а в ближайшие 10 дней профилактики обещают только 75 млн кубометров в сутки.

Чтобы снизить негативные последствия от прекращения поставок, в Европе готовят план чрезвычайных мер. Его хотят представить к концу этой недели, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пока известно о двух предлагаемых мерах, которые появились в плане: это распределение запасов для стран, у которых нет газа, и солидарное сокращение спроса. Последнее предполагает отключение некоторых предприятий и, напротив, приоритетных, если газ совсем закончится.

«Газпром» начал сокращать поставки с прошлого лета, что привело тогда к резкому скачку цен и дефициту газа в Европе. После 24 февраля газ использовался Кремлем как главное орудие энергетической войны против ЕС, поскольку Европа пока не может полностью отказаться от российских ресурсов, а в последние годы увеличивала закупки, планируя отказаться от угля и атомной энергетики. С начала прошлого года цены на европейском газовом рынке выросли в семь раз.

Заменить российский газ можно с помощью танкерных перевозок из Катара и США. Но предложение здесь ограничено, по оценкам Bloomberg Intelligence, Европа сможет удвоить импорт СПГ к 2026 году и покрыть 40% своих потребностей, но этого не хватит.

Аналитики исследовательского центра Bruegel считают, что только сокращение потребления может помочь справиться с кризисом. Если в ближайшие 10 месяцев сократить его потребление на 15% по сравнению со средним показателем 2019-2021 годов, то Европа сможет обойтись без «Газпрома».

В «Газпроме» говорят, что плановому ремонту мешают санкции. Канада не хотела отдавать России из ремонта газоперекачивающую турбину Siemens для газопровода. Решение передать ее Германии для перекачки газа по «Северному потоку» приняли 8 июля, сообщало агентство Reuters. В Канаде опасались, что передача турбины нарушит санкции против России, но в ЕС сделали исключение, добавив, что оборудование для транспортировки газа не попадает под санкции. Как писал ТАСС, США поддержали такое решение, которое поддерживает европейскую энергетическую безопасность.

Это приводит к сокращению поставок. В Кремле требуют оплачивать поставки в рублях через российский банк, а в несогласные страны прекращают транспортировку ресурса. Владимир Путин на прошлой неделе угрожал, что из-за «санкционной политики» будет хуже: по его словам, это «может привести к ещё более тяжёлым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке».

Европейцы отнеслись к его словам серьезно и начали экономить. В Германии объявили второй уровень энергетической опасности, дальше только ЧП. В некоторых городах страны в бассейнах стали делать воду на два градуса холоднее, приглушают уличное освещение, в домах ограничивают отопление.

Если хранилища не будут заполнены до 80% за следующие три месяца, то люди перестанут топить, заводы остановятся, власти будут вынуждены национализировать энергоснабжение за счет налогоплательщиков, перейти к веерным отключениям и квотировать подачу света и тепла.

«Ведомости» пишут, что сейчас главную роль будет играть не только возвращение турбины после ремонта, но и дальнейшее обслуживание пока еще работающих турбин. Как рассказал заместитель гендиректора фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, решение Канады еще не означает общей нормализации политического климата, поэтому в дальнейшей перспективе судьба экспорта по «Северному потоку» остается неопределенной. По его словам, ожидать возобновления экспорта российского газа в полном объеме в нынешней ситуации не следует. С ним согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов: рынок скептически относится к возможности восстановления экспорта газа из России в полном объеме.