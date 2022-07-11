Депутата в Екатеринбурге хотят лишить статуса за «осуждающие высказывания»

В Екатеринбурге депутату Алексею Холодареву хотят ограничить полномочия. Глава городской прокуратуры Светлана Кузнецова считает, что он «допустил административные правонарушения в сфере экстремистской деятельности»: до этого его дважды штрафовали за критику «спецоперации» и Владимира Путина, рассказали «Сетевые свободы».

Прокурор направила письмо в городскую думу с требованием ограничить полномочия Холодарева. Она приравняла пацифизм к экстремизму, указывая в письме, что депутат якобы «допустил административные правонарушения в сфере экстремистской деятельности» своими публикациями в интернете, которые дискредитируют действия российской армии и «содержат осуждающие высказывания». Письмо передано в комиссию по вопросам депутатской этики.

Ранее Холодарева дважды оштрафовали на 40 тыс. рублей за критические высказывания в адрес Владимира Путина и о действиях российской армии (ст.20.3.3 КоАП).

«Сетевые свободы» отмечают, что эта статья не относится к экстремистской, а право депутата на критику властей обеспечивают ст.29 Конституции РФ и ст.19 Всеобщей декларации прав человека.