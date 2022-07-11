Навальный сообщил о создании Anti-Corruption Foundation International

Алексей Навальный сообщил о создании на основе ФБК* Anti-Corruption Foundation International — Международной некоммерческой организации по борьбе с коррупцией.

Председателем наблюдательного совета стала Юлия Навальная, также в совет вошли профессор Фрэнсис Фукуяма, попавший недавно под российские санкции. В совете также бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицист, лауреат Пулитцеровской премии за книгу «ГУЛАГ. Паутина Большого террора» Энн Эпплбаум.

«Мы говорили о том, что у Путина и его жуликов не получится уничтожить Фонд борьбы с коррупцией. Наоборот, он превратится в глобальный международный фонд», — написал политик. — «Фонд будет совершенно прозрачен и понятен, а первым взносом на его существование станет премия Сахарова, присужденная мне Европарламентом (50 тысяч евро)».





*ФБК власти России признали экстремистской организацией и запретили.