В Оренбурге вынесли четвертый приговор по уголовному делу о «фейках»

Правозащитник Павел Чиков сообщил о четвертом приговоре по уголовному делу о «фейках» про армию (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). Дзержинский районный суд Оренбурга назначил обвиняемому наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

На скамье подсудимых оказался 22-летний Иван Москаленко. Он разместил в соцсетях три видеозаписи о действиях вооруженных сил России.

По этой статье 8 июля приговорили муниципального депутата Алексея Горинова за выступление на совете депутатов Красносельского округа Москвы. Он получил срок в 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Горинов вину не признал, его приговор российские политики и соратники осудили, юристы назвали его противоречащим Конституции.

В Забайкалье Петру Мыльникову присудили по той же статье 1 млн штрафа. В Крыму бывшего сотрудника МЧС Андрея Самодурова приговорили к условному сроку. Оба признали вину.