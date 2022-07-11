Партии будут экономить на агитматериалах к выборам

При подготовке к осенним выборам партии собираются экономить на агитационно-пропагандистских материалах. Причина в росте стоимости полиграфии, пишут «Ведомости».

В «Единой России» планируют делать упор на личных встречах с избирателями и коммуникацию в отечественных соцсетях. По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, тиражей АПМ будет меньше, а значит «нужно пристальнее подходить к формированию смыслов». Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин оценил рост цен примерно на 30-40%, но газеты и листовки в партии все равно планируют активно использовать. Но он не исключил оптимизацию тиражей.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что газеты больше востребованы в сельских территориях. Из-за роста цен к полиграфическим материалам будут подходить прагматичнее. Зам Председателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев подтвердил, что бумажных материалов будет меньше. Но в Москве, по его мнению, для победы достаточно встреч на улицах и агитации в соцсетях.

В некоторых регионах рост цен составил до 50%. Член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова говорит, что причин несколько. Это и повышенный спрос, и то, что печатные пластины, краска, расходники и запчасти для печатных машин поставляются из-за рубежа. Росстат также сообщал, что производство бумаги сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом.