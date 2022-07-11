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#Новости

Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко

11.07.2022

Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество и ход спецоперации

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина И  президента Беларуси Александра Лукашенко. Они пообщались 40 минут. 

В пресс-службе Кремля рассказали, что они обсудили ограничения на перевозку товаров через Литву: в этом контексте обговорили возможные совместные шаги. Путин и Лукашенко подтвердили настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений.

Telegram-канал «Пул Первого», который освещает работу Лукашенко, рассказал, что помимо этого разговор шел о ходе спецоперации. Поднималась тема поставок энергоресурсов, ситуация на постсоветском пространстве. 

«В развитие переговоров во время недавней встречи сегодня продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран», — добавили в сообщении.

В прошлом месяце Путин пообещал поставить Беларуси вооружение, способное нести ядерные боеприпасы. В Кремле после этой встречи опровергли планы по передачи ядерного оружия. 



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