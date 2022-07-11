Новосибирцев заставили извиниться за выкрики «Слава Украине» в баре

В Новосибирске в баре «Типография» неизвестный записал видео, на котором посетители бара выкрикивали «Слава Украине». После этого появилось другое видео — с извинениями мужчин, пишет «Тайга.инфо»*.

Само видео, предполагают журналисты, могли сделать силовики. Мужчина в кадре говорит, что 4 июня находился в баре «Типография», где выкрикивал «украинские националистические лозунги».

«Был в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал украинские националистические лозунги: «Слава Украине». В условиях проведения специальной операции мое поведение можно расценивать как предательство и неуважение к военнослужащим страны нашей, в чем я раскаиваюсь», — сказал один из мужчин.

Подобное видео в Новосибирске появилось, возможно, впервые, добавили журналисты. Его распространили в сообществе в ВК «АСТ-54» создатель которого — предприниматель Виталий Полищук, регулярно работавший с мэрией и региональными властями в области «информационного освещения». Последний контракт на 1,2 млн рублей он подписал в мае 2022 года с управлением информационных проектов Новосибирской области. Он предполагал размещение публикаций во «ВКонтакте».

*«Тайгу.инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».