Герхард Шредер не планирует отказываться от общения с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер сказал, что не планирует отказываться от общения с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства DPA, он считает, что украинский конфликт решится переговорами, но они тормозят по вине Киева.

Шредер планирует поддерживать контакты с Путиным, несмотря на продолжающиеся бои в Украине.

«Я не упущу возможность для переговоров с президентом Путиным», — заявил Шредер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, а после ухода с поста был связан с российскими энергетическими гигантами «Газпром» и «Роснефть». После начала боев в Украине он отказался от должности члена наблюдательного совета «Роснефти» и отклонил кандидатуру в совет директоров «Газпрома».

В Германии его критикуют за поддержку Путина: он не осудил роль России в боевых действиях, в марте встречался с президентом России. По его словам, он считает, что Путин хочет решить конфликт переговорами, но Украина виновата в том, что они не идут.

Во время дискуссии о поставках оружия он говорил, что незачем акцентировать внимание на таких поставках.

«Война может быть прекращена только путем дипломатических переговоров. Судьба солдат и гражданского населения Украины может быть облегчена только путем дипломатического решения», — говорил Шредер.