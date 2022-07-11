Российские войска обстреляли Харьков

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Как сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, три человека погибли, 31 пострадал. Среди раненых двое детей 4 и 16 лет.

Минобороны сообщило, что в Харькове уничтожены «националисты и иностранные наемники».

«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники,» — говорится в утренней сводке Минобороны.

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Генпрокуратура Украины сообщила, что начала расследование ночного обстрела Харькова 11 июля по двум фактам нарушения обычаев и законов войны. Всего было три взрыва: одна ракета разрушила подъезд в шестиэтажном жилом доме, одна ракета попала в школу.

По данным Генпрокуратуры, обстрел произошел около 3:30 по Слободскому и Основянскому районам. В шестиэтажке ранения получила женщина 74 лет, МВД сообщало, что из-под завалов достали 86-летнюю женщину. Дом частично разрушен. Другая ракета попала на территорию школы, что привело к разрушению зданий начального звена.

«Настоящее время»‎* сообщило, что глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал о новых взрывах в городе с утра, предположительно, реактивными системами залпового огня.

Минобороны в сводке о Харькове пока не сообщало, в ведомстве отрицают удары по гражданским объектам.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».