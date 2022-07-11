Шведская компания Electrolux Professional уходит из России

Агентство Reuters сообщило, что шведская компания Electrolux Professional прекращает свою деятельность в России. Бизнес продадут местному руководству.

«Из-за продолжающейся войны и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По нашей оценке непрерывность бизнеса в России в текущей ситуации невозможна, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — говорится в заявлении компании.

Electrolux Professional производит бытовую технику для профессионального использования. В России работает 25 сотрудников компании, которые обеспечивали 1% продаж в 2021 году. Единовременные расходы, связанные с продажей компании, во втором квартале составят около 35 млн шведских крон (3,31 млн долларов).