UPD:

Минобороны рассказало, что в Часовом Яре целью был пункт временной дислокации теробороны ВСУ – «уничтожено более трёхсот националистов». Вчера сообщалось, что целью был ангар с американским оружием и «до 30 националистов».

Сводка за сегодня: «Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118 бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трёхсот националистов».

Сводка за вчера: «В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка».

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Как сообщила ГСЧС Украины, после удара по пятиэтажке в Часовом Яре погибли 18 человек. Шесть человек удалось спасти из-под завалов.

По предварительной информации, под завалами еще 22 человека, среди которых ребенок 9 лет. С двумя людьми под завалами установлен контакт.

Удар по жилому дому нанесли в ночь на 10 июля. Российское Минобороны сообщило, что в Часовом Яре «высокоточным оружием» уничтожило иностранное вооружение. В пятиэтажке оказались полностью разрушены два подъезда.