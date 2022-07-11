Суд оставил в силе решение об аресте Дмитрия Колкера, несмотря на то, что он умер в СИЗО после ареста

ТАСС сообщил, что сегодня Новосибирский областной суд оставил в силе решение об аресте ученого Дмитрия Колкера. Его забрали 30 июня с четвертой стадией рака из больницы, где он получал поддерживающую терапию. После ученого этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово», где он умер 2 июля.

Новосибирский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда. Правозащитники сообщали, что с его заболеванием нельзя применять такую меру пресечения. Защита пытается добиться наказания для виновных в смерти ученого. Это решение будет обжаловано в кассационном суде, сообщил адвокат Колкера Александр Федулов.

Как уточнил Павел Чиков, суд указал, что никаких медицинских документов, препятствующих содержанию под стражей, в заседании представлено не было. При этом в материалах дела эти документы есть.

«При избрании стражи в суде состоялся такой диалог.

Следователь: Прошу избрать меру пресечения до 29.08.2022

Колкер: Как вы думаете, до 29.08.2022 я доживу?

Следователь: В материалах дела имеются справки врачей, из которых видно, что в следственных действиях вы участвовать можете, я больше чем уверен, что доживете», — рассказал Чиков.

Следствие подозревало Колкера в госизмене: якобы он раскрыл сведения, содержащие гостайну, во время лекций в Китае. Тексты лекций перед выступлением читали сотрудники ФСБ.