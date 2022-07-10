Суд обязал жертву выплатить компенсацию насильнику, но удалось добиться пересмотра дела

Журналистка из Владивостока Екатерина Федорова в 2019 году обвинила соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Тот обратился в суд, который признал: данные о насилии не соответствуют действительности. За это Екатерина Федорова и две поддержавшие ее подруги должны были выплатить насильнику компенсацию в 35 тыс. рублей за опороченную честь. Но сейчас кассационный суд 16 июня отправил дело на новое рассмотрение. Екатерина Федорова рассказала «Холоду» подробности.

По словам Екатерины, ни она, ни адвокаты не ожидали пересмотра дела. Но это пока рано называть победой. Ее гражданский защитник Павел Солеваров зафиксировал и обозначил все нарушения в ходе судебных заседаний, и на основании этого кассационный суд вынес решение об отмене. В дальнейшем он планирует настаивать на вызове свидетелей, детекторе лжи.

Пост, в котором Екатерина Федорова обвинила Мигунова в изнасиловании, она написала в 2019 году. С тех пор ей пришлось столкнуться с травлей: владелец медиахолдинга подключил к ней в том числе и журналистов. Из-за того, что насильник оказался влиятельным человеком, с которым у многих были связи по работе, некоторые знакомые отказались поддерживать с Екатериной связь. Но с другой стороны, она почувствовала и неожиданно большую поддержку.

«Я не ожидала, что об этом будет писать вся страна, а потом другие страны. На протяжении всей этой истории мне писали женщины, которые столкнулись с насилием — с домашним, с социализированным — и спрашивали, что делать», — рассказала Екатерина «Холоду».

С работы Екатерину уволили, она переехала из Владивостока, в котором жила 12 лет, долгое время работала с психологом.

В судах ей также пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением и давлением. Ее цинично спрашивали, знают ли ее родители, чем она занимается, комментировали ее действия во время изнасилования. Из доказательств у Екатерины было селфи и переписка на следующий день с Мигуновым, который смеялся над ней, хотел посмотреть на ее разбитую губу.

Однако от своего решения Екатерина не отказывается. Она считает, что несмотря на то через что ей пришлось пройти, имена насильников нужно называть.

«Потому что мы должны называть имена насильников. Как бы больно и страшно ни было. Пока одна из нас не скажет имя, будут новые жертвы. Что гласность — наше главное оружие. До банального: это пройдет. Сейчас больно, но боль отступает. На самом деле отступает. И травлю можно пережить, и суды можно пережить. И если есть на кого опереться, то не стоит отказываться от помощи. И женское сообщество — даже в России — сейчас прекрасное. И есть огромное количество активисток, прекрасных девушек, юристок, журналисток, поэтесс. Тысячи имен тех, кто не отвернется и поддержит. Даже если кажется, что ты один на один со своей болью, то на самом деле нет. Есть девушки, которые пережили то, что ты переживаешь сейчас, и уже вместе можно держаться», — рассказала Екатерина.