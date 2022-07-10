137-й день боев: главное

В Часовом Яре ночью ракета попала в пятиэтажный дом, полностью разрушены два подъезда. Под завалами были больше 30 человек. По данным ГСЧС Украины, сейчас известно о 15 погибших, еще пять человек ранены. Под завалами остаются 23 человека.

Минобороны России сообщало, что в районе Часова Яра ударом «высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка».

«Медиазона»* сообщила, что в Херсоне были взрывы. По данным украинских властей, атакована российская воинская часть.

«В Херсоне ювелирный удар по военной части оккупантов на улице Пестеля. Она горела от ударов этим утром в 5 утра, а затем снова, когда в нее попали в 10 утра, — пишет глава Херсонской области Сергей Хлань. — Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами».

Пророссийские власти сообщили, что удар пришелся по больнице, по другой версии работала ПВО.

Gulagu.Net снова сообщил о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнера» для отправки в Украину. Источник прислал видео из ИК-1 в Адыгее. По словам источника, сотрудники ЧВК приезжали в ИК-7 июля. Согласились участвовать в боях в Украине около 300 человек.

Правозащитники и ранее сообщали о вербовке заключенных в нескольких исправительных учреждениях в разных регионах России. Детали уточняются.

ООН зафиксировала 124 случая сексуализированного насилия во время боев в Украине. Но спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Правила Паттен сказала, что эти данные — только верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов сексуального насилия, пишет DW**.

Вчера в ООН сообщили, что и Россия, и Украина используют «живые щиты». Эксперты рассказали, что ВСУ занимали позицию в доме престарелых в Луганской области. После его обстреляли российские войска, а пациенты оказались запертыми внутри.

По последним данным ООН в Украине погибли 4889 мирных жителей, среди которых 335 детей. Но реальные цифры могут быть выше: сейчас у экспертов нет доступа к районам с высокой интенсивностью боевых действий.

The New York Times сообщила, что действует не менее 18 так называемых фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинских граждан. Об этом рассказала замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан. Такие лагеря работают с обеих сторон границы.

По ее словам, фильтрацию проводят в школах, спортцентрах, культурных учреждениях и других гражданских объектах. После проверки украинцев отправляли в города по всей России, «часто в регионы рядом с Китаем или Японией».

Остриан добавила, что к фильтрации власти России готовились задолго до 24 февраля. Для этого составлялись списки украинских граждан, угрожающих российскому контролю. Этот процесс Остриан назвала «сталинистским». Она также сказала, что Вашингтон будет добиваться судебного преследования лиц, причастных к этим лагерям.

Разведка Британии сообщила, что российская артиллерия продолжала наносить удары по району возле Изюма на севере и в районе Лисичанска на востоке Донецкой области. Российские силы, вероятно, сделали еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной. Пожары из Изюма продолжают концентрироваться вдоль оси главной дороги E40. Контроль над этой дорогой, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной задачей для России, пытающейся продвинуться через Донецкую область.

Институт изучения войны (ISW) рассказал о новой возможной цели России в Украине. По мнению аналитиков, это Харьковская область. Поддерживаемые Россией оккупационные власти в Харьковской области заявили, что Харьковская область является «неотъемлемой частью русской земли». Такие же высказывания были в Херсоне и других городах, контролируемых Россией. В Харьковской области представили даже новый флаг, на котором изображен российский имперский двуглавый орел и символы герба Харькова XVIII века. Как объяснили создатели, это «символы исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части российской земли». Это подтверждает выводы экспертов о том, что Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецка и Луганска.

Письмо матерей срочников из Астрахани мог распространить Кремль. Это должно было бы запретить журналистскую деятельность на передовой и поощрить самоцензуру среди пророссийских блогеров и военных корреспондентов.

Письмо появилось пару дней назад. Матери обвиняли военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина в том, что он сообщил подробности о российских позициях, что привело к гибели их сыновей.

Российские войска продолжали безрезультатно наступать северо-западнее Славянска и вели наступательные действия восточнее Северска из района Лисичанска. Продолжались локальные атаки к северо-западу от Харькова, вероятно в попытке защитить российские наземные линии связи в этом районе.





*«Медиазону» и **DW Минюст России считает «иностранными агентами».