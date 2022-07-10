Хирурга из Ельца уволили за выкрик «Слава Украине»

Липецкий обком КПРФ сообщил, что хирурга, члена партии, заведующего отделением больницы в Ельце 67-летнего Виктора Павленко сняли с должности. Он выкрикнул на корпоративе «Слава Украине». Его незамедлительно забрала ФСБ.

Коллектив больницы отмечал профессиональный праздник 17 июня на базе отдыха под Ельцом. На той же базе находились мэр Ельца Евгений Боровских, сотрудники прокуратуры и ФСБ. Как рассказали в КПРФ, изрядно выпив, они начали травлю Павленко за украинскую фамилию. Тот в какой-то момент выкрикнул фразу «Слава Украине».

Чиновники и силовики обвинили хирурга в непатриотичности и дискредитации армии. Врача прямо с базы доставили в районный отдел полиции. В отделении офицеры ФСБ надели на него наручники и «пообещали загнать ему «нос в глотку», если тот на видеокамеру не даст признательные показания и не извиниться за своё поведение. Давление продолжалось несколько часов, пока силовики не получили от Павленко то, что хотели.

Через неделю его сняли с должности и составили протокол за дискредитацию армии.