Блинкен: протесты на Шри-Ланке связаны с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что протесты на Шри-Ланке могут быть связаны с действиями России в Украине. По его словам, к этому могла привести блокировка в украинских портах зерна и нехватка продовольствия, пишут «Ведомости».

Блинкен не исключил, что подобное может быть и в других странах.

«Мы видим, как последствия агрессии России проявляются везде. Возможно, она повлияла на ситуацию на Шри-Ланке, мы озабочены ее последствиями в мире», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Бангкоке.

Он также потребовал разблокировать украинские порты и организовать перевозку зерна. Минобороны России опровергает обвинения в блокировке портов, по мнению российской стороны Украина должна сама разминировать порты.

Протесты на Шри-Ланке прошли в субботу. Тысячи протестующих пришли к президентской резиденции с требованием отставки руководства страны из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране. По данным Reuters, в стране худший кризис за последние 70 лет. Протестующие ворвались в резиденции премьер-министра и президента.

Как пишет «Коммерсант», протесты на Шри-Ланке начались еще в апреле. Вчера демонстранты ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Полиция применила слезоточивый газ. В результате разгона протестующих пострадали не менее 45 человек.

Президент и премьер согласились уйти в отставку. Временным президентом может стать спикер парламента.