В Краснодаре обнаружили новые могилы предположительно погибших в Украине

Журналисты «Кавказ.Реалии»* сообщили о восьми могилах в Краснодаре. Погибшие могли участвовать в Украине: на фотографиях люди в военной форме.

Новые захоронения обнаружил военный пенсионер Виталий Вотановский. Среди погибших лейтенант Андрей Присеко, 1998 года рождения. На последнем фото он в форме ВМФ, он служил командиром взвода в 61-й отдельной Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота. О его смерти сообщали власти, его именем планируют назвать улицу. Была информация о погибшем 19 мая Александре Кислинском 1988 года рождения. Он был разведчиком-снайпером спецназа и погиб на Донецком направлении.

О смерти нескольких человек не сообщалось. Это погибший 18 апреля Денис Арбузов 1991 года рождения, морской пехотинец. Кирилл Горшенин 2000 года рождения, погиб 21 апреля. Погибший 9 июня Кирилл Сайкин 2002 года рождения, 19 июня Виктор Артамнов 1970 года рождения, 29 июня Андрей Артамнов 2000 года рождения, 19 мая Андрей Коржов 1967 года рождения.

Схожие типовые лакированные кресты установлены и на других могилах, сообщили активисты. Также на их могилах, как на надгробиях предположительно погибших в Украине военных, возложены одинаковые траурные венки в цвет российского флага.

*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает иностранным агентом