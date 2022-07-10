Блинкен: США обеспокоены сближением Китая с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен после пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Вашингтон обеспокоен российско-китайским сближением, пишет «Радио.Свобода»*. Это же назвал одной из причин своего визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден, сообщили The Washington Post.

Блинкен сказал, что не доверяет заявлениям Китая о нейтральной позиции в конфликте с Украиной, даже если бы такой нейтралитет был возможен. Госсекретарь также напомнил, что Китай распространял российскую пропаганду и поддерживал Москву в ООН.

Ван И не стал проводить пресс-конференцию после встречи с Блинкеном, а госсекретарь США отказался обсуждать то, что говорил ему Ван И.

Президент США Джо Байден в своей колонке для The Washington Post сообщил, что он собирается на следующей неделе в Саудовскую Аравию, поскольку сотрудничество со страной позволит противостоять сближению России и Китая.

Байден объяснил свой визит тем, что безопасность для США выгодна: это и торговые пути, и энергоресурсы. Также он отметил, то нужно «противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении для того, чтобы одержать верх в соперничестве с Китаем, и работать над укреплением стабильности в важном регионе мира».

*«Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранным агентом».