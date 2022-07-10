Больше 30 человек под завалами после обстрела в Донецкой области

UPD: ГСЧС Украины сообщила о 15 погибших.

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Павел Кириленко, глава Донецкой областной администрации, сообщил, что ночью пятиэтажный дом в Часовом Яре попал под ракетный удар. Погибли как минимум 6 человек, еще пять ранено.

В доме полностью разрушены два подъезда. Спасатели разбирают завалы: с двумя людьми, находящимися под завалами, удалось установить контакт. По данным местных жителей, скорее всего там находилось не менее 34 человек, в том числе 9-летний ребенок. Из-под завалов достали тела шести погибших, еще пять человек получили ранения.

За ночь 9 июля в Донецкой области погибли еще три мирных жителя в Константиновке, Красногоровке и Перевозном. 23 человека получили ранения.

Минобороны России сообщило, что в районе Часова Яра ударом «высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка».