Марину Литвинович оштрафовали за «демонстрацию экстремистской символики»

Правозащитницу Марину Литвинович Савеловский суд оштрафовал за «демонстрацию экстремистской символики». Она произнесла в слух словосочетание «умное голосование»*: теперь она отстранена от участия в выборах на год, сообщила сама Литвинович.

«В своём выступлении 20.09.2021 года произнесла вслух несколько раз «умное голосование» (где тут символика, не знаю), когда выступала на встрече депутатов КПРФ с избирателями, которая была на Пушкинской площади на следующий день после выборов. Теперь на 1 год я буду лишена возможности избираться на любых выборах. Мы обязательно пойдём в Мосгорсуд, но там безнадёга», — рассказала она. Запись с выступлением Литвинович разместила в своих соцсетях.

*«Умное голосование» считают связанным c ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), который признан в России экстремистской организацией.