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#Новости

В ДНР вынесли еще два смертных приговора

10.07.2022

Мораторий на смертную казнь отменили на днях

Военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что в ДНР к смертной казни приговорили двух бойцов полка «Азов»*. По версии обвинения, они на БТР в Мариуполе стреляли по людям. 

Доказательством в деле стал якобы размещенный в интернете ролик от члена полка Константина Никитенко. Стешин также сообщил, что Никитенко расстреливал пленных морпехов, глумился над телами.

«Надеюсь, теперь станцует в петле», — добавил журналист. 

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь. Ранее к высшей мере приговорили британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима. 


*«Азов» объявлен в России запрещенной организацией.




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