В ДНР вынесли еще два смертных приговора

Военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что в ДНР к смертной казни приговорили двух бойцов полка «Азов»*. По версии обвинения, они на БТР в Мариуполе стреляли по людям.

Доказательством в деле стал якобы размещенный в интернете ролик от члена полка Константина Никитенко. Стешин также сообщил, что Никитенко расстреливал пленных морпехов, глумился над телами.

«Надеюсь, теперь станцует в петле», — добавил журналист.

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь. Ранее к высшей мере приговорили британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима.





*«Азов» объявлен в России запрещенной организацией.



