Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и российских СМИ

Канада ввела новые санкции против России, пишет «Коммерсант». Ограничения коснутся патриарха Кирилла и еще 21 человека и 15 организаций, уточнила «Новая газета. Европа».

Среди физических лиц санкции введены против представителя МИД Марии Захаровой, журналистов Екатерины Андреевой, Антона Красовского, Ольги Скабеевой, Аркадия Мамонтова и Петра Акопова. В санкционном списке оказались экс-директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян и бизнесмен Александр Лебедев.

Среди организаций Канада ввела ограничения против Роскомнадзора, его руководителя Андрея Липова, заместителей Олега Терлякова, Владимира Логунова и других. Среди российских чиновников в список попал и глава Минцифры Максут Шадаев.

Среди российских СМИ ограничения введены против Первого канала, ВГТРК, RT, Sputnik, Regnum, ТАСС, НТВ, Россия-1 и Россия-24, Вести.ру и других. В санкционном списке оказалась и возглавляемая Алиной Кабаевой «Национальная Медиа Группа».