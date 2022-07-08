Лавров досрочно покинул саммит глав МИД G20 в Индонезии

Представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству DPA сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров досрочно покинет встречу министров G20 в Индонезии. Сегодня на встрече должна была выступить глава МИД Германии Анналена Бербок с осуждением боев в Украине, добавили в DW*.

Лавров покинул зал заседаний сразу после своего выступления. Помимо Бербок, он не слушал коллег из МИД Украины Дмитрия Кулебу и госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен отказался от двусторонней встречи с Лавровым, а потом не захотел фотографироваться с ним, на что глава российского МИД заявил: «А я никого фотографироваться не приглашал». Вместе с Блинкеном перед началом заседания отказались сниматься с Лавровым для традиционного группового фото Анналена Бербок.

По информации российского МИД, Сергей Лавров встречался с коллегами из Аргентины, Бразилии, КНР, Индии, Турции. Досрочно покинув саммит, Лавров пропустит официальный обед и вечернюю сессию.