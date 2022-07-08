Муниципального депутата Горинова признали виновным в дискредитации армии

Сегодня в Мещанском районном суде Москвы вынесли приговор муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову. Прокуратура просила для него семь лет колонии общего режима: столько же дал суд. Горинову также запретили занимать государственные должности на 4 года.

Горинова обвинили в дискредитации армии группой лиц с использованием служебного положения, по мотивам политической ненависти или вражды (п. «а», «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Онлайн из зала суда вела «Медиазона»*.

Горинов не признал вину, но подтвердил, что слова принадлежат ему, только фейками он их не считает. Как пишет «Вот так», в приговоре это сформулировали как «не имел намерений распространять заведомо ложные сведения»

Журналисты сообщили: «Горинова обвиняют в том, что он называл спецоперацию в Украине войной, а также рассказывал, что там погибли дети». По мнению суда, это не соответствует официальным брифингам Минобороны. Горинов действовал «умышленно, осознавая общественную опасность своих действий».

Поводом к уголовному преследованию стало выступление депутата на совете депутатов 15 марта. После выступления перед коллегами запись выступления выложили в интернет. Горинова арестовали в апреле. Вместе с ним по делу проходила депутат Елена Котеночкина — она в розыске и находится сейчас не в России.

В своем последнем слове Алексей Горинов вчера снова выступил с антивоенным заявлением. Во время приговора он также держал плакат с надписью «Вам еще нужна эта война?».

Фото: «Медиазона»*

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».