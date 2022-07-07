В режиме бешеного принтера

Сегодня в Госдуме подвели итоги весенней сессии. Как подмечает демократическое движение «Весна», перед выходом на каникулы парламентарии вошли «в режим бешеного принтера и выдали целый ворох новых чудовищных законов». Новые законы правозащитники описывают не иначе как репрессивные. В них соединилось все: преследование «иноагентов» и «аффилированных с ними» лиц, новое уголовное наказание за отличную от курса Минобороны позицию, ограничения для предпринимателей во время проведения «спецопераций».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с января парламентарии приняли 361 закон, 35,2 % из них — социально значимые. Всего с января рассмотрели 1203 законодательные инициативы. Осенняя сессия начнется 30 августа, первое пленарное заседание запланировано на 13 сентября. А пока Володин порекомендовал депутатам съездить в республики Донбасса в командировки.

15 февраля Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР. Указ о признании республик Россией Путин подписал 21 февраля. Через три дня началась так называемая «спецоперация» в Украине.

4 марта Совет Федерации одобрил закон о «фейках» про российскую армию. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет. По этому закону всего за четыре месяца действия закона по новой статье возбуждено более 60 уголовных дел в разных регионах. Под «фейком» или дискредитацией власти и действий армии за рубежом теперь понимают любую информацию, отличную от сводок Минобороны. Штрафы по административным статьям могут составлять до 1,5 млн рублей. То же наказание грозит за призывы к введению санкций против России.

Россия 15 марта вышла из Совета Европы. В связи с этим в России приняли закон, который разрешил не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта.

Из-за санкций был принят целый пакет экономических законов. 21 июня парламентарии приняли закон о параллельном импорте. Это позволит ввозить попавшие под санкции товары в Россию через третьи страны без разрешения производителя.

В качестве ответных мер на санкции были приняты также законы о запрете на разработку российских недр иностранными компаниями. Предприятия из недружественных стран разрешили национализировать: эти меры уже применили к проекту «Сахалин-1» — после выхода из предприятия иностранных компаний оператора заменили на российское предприятие. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что это не тенденция.

Но главный «экономический» закон — о спецмерах. Теперь любые компании и предприниматели не смогут отказаться от выполнения госзаказов, если речь идет о необходимых товарах и работах для нужд военных. При этом их могут обязать работать сверхурочно: по ночам, в выходные и праздники — внесены соответствующие изменения с Трудовой кодекс.

Вчера Госдума приняла закон о засекречивании данных из Росреестра. Журналистам эти данные помогали узнать владельцев недвижимости. Теперь запрос с обоснованием необходимости этих данных перед отправкой в Росреестр нужно будет заверить у нотариуса. Решение о предоставлении данных будет принимать собственник. Также принят закон, засекречивающий сведения, которые могут составлять гостайну. В частности, речь идет о размерах запаса золота и государственных валютных резервах.

В то время как 9 мая от выступления Владимира Путина ожидали объявления о мобилизации, в этот день было принято несколько законов о поддержке участников боев в Украине. Часть инициатив приняли позже.

Статус ветерана и инвалида боевых действий получат все те, кто выполняет задачи в Украине и ДНР. Для военных, добровольцев и командированных чиновников и других гражданских специалистов установили выплаты в случае ранений или смерти. Также на них должны будут распространяться льготы по коммунальным услугам, налогам и другие. Детям ветеранов «спецоперации» предложат больше бюджетных мест в учебных заведениях.

Помимо этого Госдума 6 июля приняла закон о новом движении школьников. Сначала его планировали назвать «Большая перемена», но теперь решили, что название участники выберут сами. Его будут делать по принципу пионерии: детей будут разделять по возрастам. Вступление в организацию будет добровольным. Возглавлять наблюдательный совет будет Владимир Путин.

Еще один большой блок законов — ужесточение наказания за угрозы нацбезопасности. Закон принят 6 июля.

В него вошли наказания за госизмену, шпионаж, участие в вооруженных конфликтах на стороне противника, вербовку наемников. Максимальные сроки по этим статьям составляет до 20 лет.

В рамках этого закона наказываться должно и «конфиденциальное сотрудничество с иностранцами» — за это введена уголовная ответственность. Под сотрудничеством подразумевается установление и поддержание гражданином России отношений на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

Публичные призывы к осуществлению деятельности в ущерб безопасности России теперь также приведут к реальному сроку. Призывом может стать обращение в том числе через СМИ и интернет.

Еще одна новелла, которая должна оградить россиян от иностранного влияния — поправки в закон об «иностранных агентах». Теперь не обязательно получать иностранное финансирование: достаточно находиться под «иностранным влиянием».

Помимо этого «иноагентов» соберут в единый реестр, куда включат в том числе лиц, аффилированных с ними. Также в законе прописан механизм выхода из реестра «иноагентов».