«Вёрстка»: родственники Дмитрия Колкера не могут забрать тело

Адвокат погибшего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера Александр Федулов сообщил, что его родственникам не выдают паспорт отца. Из-за этого они не могут забрать тело и установить причину смерти, пишет «Вёрстка».

Федулов рассказал, что семья подала жалобу во ФСИН и Следственный комитет, чтобы отдали документы. Помимо этого защита будет возражать против прекращения уголовного дела в связи со смертью Дмитрия Колкера и будет добиваться его реабилитации. И если кто-то виновен в смерти ученого, то он будет привлечен к ответственности.

Решение о заключении Колкера под стражу приняла судья Ирина Алиева, однако в деле нет медицинских документов о том, что у ученого было заболевание, которое исключает подобную меру пресечения. Основывала ли Алиева свое решение на основании этих данных, защита не знает.

«Была дана команда, команда была выполнена. Рассчитывать здесь на законность и справедливость было бы опрометчиво. Все прекрасно понимали, что его нельзя арестовывать, нельзя везти в Лефортово», — считает Федулов.

Уголовное дело против новосибирского ученого Дмитрия Колкера возбудили 29 июня 2022 года. Его подозревали в госизмене: якобы во время лекции в Китае он раскрыл гостайну (ст. 275 УК РФ). Дмитрия Колкера забрали в суд из больницы: у него был рак четвертой стадии и ученый нуждается в поддерживающей терапии. Несмотря на это его заключили под стражу и доставили в СИЗО «Лефортово».

В том же СИЗО по обвинению в госизмене находится и Анатолий Маслов — другой ученый из Новосибирска. Его задержали практически одновременно с Колкером.