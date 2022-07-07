Прокуратура просит пять лет лишения свободы для Андрея Пивоварова

Прокурор запросил пять лет колонии общего режима для Андрея Пивоварова Его обвиняют в руководстве «нежелательной» организацией — ликвидированной «Открытой Россией»* (ст.284.1 УК РФ). Об этом сообщила его соратница Татьяна Усманова.

Андрея Пивоварова сняли с рейса в Варшаву в мае 2021 года. Оттуда его этапировали в Краснодар. С того дня он находится в СИЗО.

По версии следствия, в августе 2020 года политик разместил в Facebook «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации. В качестве доказательств вины следствие включило 30 постов и один репост.

Верховный суд отказал в переносе дела из Краснодара в Санкт-Петербург. Дело рассматривает Ленинский районный суд Краснодара.

*«Открытая Россия» признана «нежелательной зарубежной организацией». В марте 2019 года движение объявило о ликвидации, после чего была создана одноименная российская общественная организация.