Журналисты опубликовали новое расследование о схеме вывода денег из России

Журналисты «Новой газеты. Европа», «Медузы»*, The Insider**, Eesti Päevaleht совместно с «Трансперенси интернешнл» провели расследование схемы по выводу денег из России. В ней оказались замешаны 28 российских банков, 130 компаний и множество высокопоставленных чиновников.

Схема оказалась простой: участники махинаций оформляли документы на покупку за рубежом и ввоз в Россию беспошлинного товара. Но он не пересекал границу с Россией или его стоимость завышалась. Таким образом деньги из России перечисляли на счета зарубежных компаний. Подобный способ отмывания денег через торговые операции популярен.

В России сомнительные сделки проводили с термопластавтоматами — машинами для производства пластиковых изделий. Их импорт свободен от таможенной пошлины.

С 2014 по 2016 годы по такой схеме могли вывести больше 41 млрд рублей по 123 подозрительным сделкам.

В числе россиян, которые были замечены в этой схеме, журналисты обнаружили Евгения Пригожина, банкира Сергея Кононова, спортивного менеджера Андрея Сафронова, генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, экс-депутата Госдумы Николая Сорокина, банкира Романа Стройкова. Среди акционеров и владельцев банков, которые проводили операции, были дети председателя Совфеда Валентины Матвиенко, сын бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Связаны с финансовыми структурами были и замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, экс-директор ФСИН Геннадий Корниенко, директор ФСБ Александр Бортников, экс-директор ФСО Евгений Муров, экс-руководитель ФТС Андрей Бельянинов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и другие. Еще один банк имел связи с полным тезкой младшего сына Рашида Нургалиева, бывшим зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».**The Insider Минюст России считает «иностранным агентом».