По делу Ивана Сафронова объявили перерыв на месяц

В деле журналиста Ивана Сафронова объявили перерыв более чем на месяц. Недавно в защиту Сафронова в суде выступил лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Журналист находится в СИЗО два года: за это время ему ни разу не предоставили права на свидание и звонки.

Слушание по делу Сафронова проходит в закрытом режиме. Его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ).

По данным «Коммерсанта», перерывы в деле Сафронова связаны с занятостью на других процессах «тройки» судей во главе с председательствующим Дмитрием Гордеевым, а также с наступлением сезона отпусков.

Дело осложнил и арест 29 июня по подозрению в распространении «фейков» про российскую армию одного из основных адвокатов Сафронова — Дмитрия Талантова. Из-за этого защите пришлось корректировать схему работы, тактику и процедуру допроса свидетелей.

На последних заседаниях Дмитрий Муратов выступил в суде как свидетель. Он рассказал о принципах работы журналистов и добавил, что Иван Сафронов не является шпионом, пишет «Первый отдел». Муратов отметил, что публикация материалов на основе открытых источников не может быть преступлением: именно за это Ивана Сафронова обвиняют в госизмене.

«Познакомился (с Иваном. — NT) впервые, чему очень рад. По моему убеждению, конечно, Иван — никакой не шпион, а предъявленное ему обвинение, что он якобы занимался шпионажем в пользу неустановленных чешских лиц, по моему мнению, основано на том, что у неустановленных чешских лиц должны были быть бейджики с надписью «шпионаж и пиво», — рассказал Муратов.

Другие свидетели также указывали, что Иван Сафронов занимался обычной журналистской работой.

Новый перерыв продлится до 9 августа, срок ареста Сафронова продлен до 9 сентября, но адвокаты сомневаются, что к этому сроку удастся выйти на приговор. Защитники обвиняемого не могут раскрывать сути показаний свидетелей, но отметили: они ими удовлетворены. Защита также подчеркнула, что в суде пока не выступил ни один человек, который бы подтвердил версию обвинения.