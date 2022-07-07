Борис Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон выступил с обращением к стране. Он заявил, что уходит в отставку.

По его словам, пишет The Guardian, воля парламентской партии явно состоит в том, что должен быть новый лидер и новый премьер-министр. На следующей неделе будет объявлено о выборах. Сегодня он назначил кабинет, который будет работать до тех пор, пока новый лидер не займет свое место.

Джонсон говорит, что он был избран с самым значительным числом голосов с 1987 года и с самой большой долей голосов с 1979 года. По его словам, он гордится тем, что сделал. Он упоминает Brexit и то, как страна пережила пандемию, а также самое быстрое развертывание вакцины в Европе. По его словам, британцы лидируют в поддержке Украины.

Джонсон признал, что «никто не незаменим», но ему грустно отказываться от «лучшей работы в мире». По его словам, правительству предстоит многое сделать. Он говорит, что пытался убедить коллег, что смена лидера будет «эксцентричной». Но ему это не удалось, несмотря на большой вес партии в парламенте. Он поблагодарил свою семью и команду.

Отставка Джонсона может повлиять на помощь Украине, считают опрошенные ВВС эксперты. Великобритания сейчас — вторая страна по объему помощи Киеву. Лондон выделил 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь и 1,5 млрд — на гуманитарную и экономическую поддержку.

Всего за последние два дня из британского правительства ушли около 50 министров, которые требовали отставки Джонсона.

Всего месяц назад в правительстве Британии выдвинули вотум недоверия Борису Джонсону. В прошлый раз он смог остаться на посту — при голосовании набрал большинство голосов поддержки. Тогда его осуждали из-за вечеринки, проведенной во время жесткого локдауна в Британии.