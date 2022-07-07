Госсекретарь США отказался от встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Сегодня на Бали, Индонезия, в рамках подготовки к саммиту G20 у Лаврова несколько встреч с министрами иностранных дел.

DPA пишет, что в российском МИДе не уточнили, с кем будут двусторонние переговоры, но говорилось, что планируется «ряд встреч». Представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня о переговорах с представителем КНР и Турции в Индонезии.

Накануне Лавров был с официальным визитом во Вьетнаме, который глава МИД назвал «ключевым партнером» в Юго-Восточной Азии, поскольку страна не присоединилась к санкциям против России и готова наращивать двустороннее сотрудничество.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с Лавровым. Многие политики раскритиковали участие Лаврова в саммите из-за продолжающихся боев в Украине, однако пока блокировать участие российской стороны не будут.

Участие Лаврова во встречах G20 называют «способом прощупать почву» по поводу потенциального участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в конце 2022 года, который также пройдет на Бали. Несколько стран G7 готовы отказаться от участия в саммите, если там будет Владимир Путин. В Еврокомиссии также заявили, что участие России может подорвать доверие к G20 и ее эффективность.