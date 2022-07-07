Троих фигурантов дела о злоупотреблениях в МВД арестовали на два месяца

«Коммерсант» сообщил, что всех троих генералов: Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова — Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Их обвиняют в злоупотреблениях полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Вместе с генералами в злоупотреблениях подозревают подполковника Елену Копьеву. Она работала в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, а закончила карьеру судебным приставом.

Заседания по избранию меры пресечения состоялись в закрытом режиме. Следствие посчитало, что это нужно для сохранения тайны следствия и безопасности свидетелей.

По версии следствия, все фигуранты участвовали в махинациях с деньгами «Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО». Они склоняли предпринимателей жертвовать деньги в фонд, но тратили их на личные нужды: от покупки авто и недвижимости до оплаты услуг внештатных помощников.