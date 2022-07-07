Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов уйти в отставку

Как пишет немецкое агентство DPA, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал лидеру партии о том, что готов уйти в отставку.

BBC News сообщает, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. При этом он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени. Борис Джонсон должен выступить сегодня с обращением к стране.

Отставка Джонсона может повлиять на помощь Украине, считают опрошенные ВВС эксперты. Великобритания сейчас — вторая страна по объему помощи Киеву. Лондон выделил 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь и 1,5 млрд — на гуманитарную и экономическую поддержку.

«Это немедленно повлечет за собой последствия на международной арене. Как минимум это ослабит усилия Запада по поддержке украинцев в их войне», — заявил Джозеф Сиринсионе, член аналитического центра «Совет по международным отношениям». Он считает, что недели неопределенности могут ослабить западный альянс.

Всего месяц назад в правительстве Британии выдвинули вотум недоверия Борису Джонсону. В прошлый раз он смог остаться на посту — при голосовании набрал большинство голосов поддержки.

Из парламента Британии за два последних дня из-за несогласия с политикой Джонсона ушли несколько высокопоставленных министров. Они же призвали Джонсона уйти с поста премьер-министра.

«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — написал в Twitter министр промышленности Великобритании Ли Роули.