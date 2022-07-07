В России выросло число детских самоубийств и случаев жестокого обращения с сиротами

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова опубликовала доклад о деятельности за 2021 год. По ее словам, появился ряд негативных факторов: больше чем на 30% по итогам года выросло число детских самоубийств и случаев жестокого обращения с детьми-сиротами или оставшимися без попечения родителей. В разы выросло и число опекунов, которых привлекли к ответственности за преступения против детей.

Количество детских самоубийств выросло на 37,4%. В 2021 году так погибли 753 ребенка. На 34,1% увеличилось число выявленных случаев жестокого обращения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. За год специалисты выявили 59 случаев. Также в 5 раз больше по итогам года оказалось детей, здоровью которых был причинен вред по вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей. Привлекли к уголовной ответственности за преступления против детей в 7 раз больше опекунов и усыновителей. Таких в 2021 году было 84 человека.

За прошедший год на 1,1% увеличилась детская смертность, на 5,9% стало больше детей, родителей которых лишили прав, и еще на 13,6% выросло число детей, у которых ограничены в правах оба или единственный родитель. На 5,1% больше стало детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью.

Всего детское население в России сократилось на 0,2%, на 2,3% снизилось число родившихся. Материнский капитал выдали на 12,8% меньшему числу родителей. В докладе отмечается, что доходы семей с детьми увеличились — на 3,03%. В среднем на члена домашнего хозяйства доходы составили в 2020 году 30 963,9 рублей.