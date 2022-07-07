«Новую газету» оштрафовали за видеообращение Муратова

Как сообщает «Новая газета. Европа», 24 февраля главный редактор Дмитрий Муратов записал обращение, в котором осудил начатую «спецоперацию» в Украине. За это суд оштрафовал прекратившую работу газету на 300 тысяч рублей.

По версии суда, обращение признано «распространением фейков, создавшим угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).

Само видео заблокировано по требованию Генпрокуратуры и РКН. Редакция отмечает, что считает это актом военной цензуры.