133-й день боев: главное

Минобороны России сообщило, что в Харькове ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, «уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники».

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов рассказал, что российской ракетой уничтожено здание Национального педагогического университета и административное здание, погиб сторож вуза. Всего после ночных ударов по области пострадали три человека, среди них — один ребенок 1 года и 11 месяцев.

Reuters показало кадры из Лисичанка. По свидетельствам журналистов, город в руинах, российские военные преследуют проукраинских жителей, сжигают книги на украинском языке.

Минобороны назвало информацию фейком: российских военных встречают радостно, в город идет гуманитарная помощь. Украинский язык, по данным ведомства, не преследуется на «освобожденных» территориях.

Минобороны России сообщило, что в районе Малотарановки Донецкой области «высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и два склада боеприпасов к ним».

По информации Reuters, США подтвердили в начале июня поставку Украине высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS. Владимир Путин после этого пригрозил ударом по цели, которые российские войска еще не поражали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что права человека нарушают и Россия и Украина, пишет DW*.

Обе стороны размещают военные объекты рядом с гражданскими, используют мирных жителей в качестве «живого щита». Случаи изнасилований зафиксированы на территориях, которые были под контролем и российских, и украинских военных. Также обе стороны используют пытки и жестокое отношение к военнопленным. Но Бачалет подчеркнула, что со стороны России нарушений значительно больше.

ООН сейчас ищет подтверждения около 300 случаев противозаконных убийств со стороны российских военных вне рамок боевых действий. Однако вызывает озабоченность и то, что украинская сторона арестовала более 1000 человек по подозрению в коллаборационизме. Также задокументированы 12 случаев насильственного исчезновения людей, к которым могли быть причастны украинские правоохранительные органы.

К 3 июля, по данным ООН, в Украине погибли или получили ранения более 10000 мирных жителей. Погибших 4 889 человек, среди которых 335 — дети. Реальное число может быть значительно выше: не ко всем районам сейчас есть доступ .

Израильский военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что решающими в Украине станут битвы за Херсон и Мелитополь. Если Украина сможет показать, что она способна возвращать свои территории, «это кардинально поменяет и отношение Запада, и подход России». Как пишет DW*, это же относится и к другим южным районам, поскольку там появляется угроза для Крыма.

Экс-президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение. Как пишет РБК, он призвал сохранить то, что осталось. Власть он назвал «неопытной и авантюристической».

«Постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины… Граждане сами должны сделать выбор — воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам после окончания весенней сессии поехать в командировки в ДНР. Он добавил, что многие избиралась в Госдуму при поддержке тех, кто живет в ЛДНР: «это наши избиратели», считает Володин.

«У нас будет время, когда нет пленарных заседаний. Поэтому можно совершенно спокойно, причем оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР и ДНР и вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей и с формированием правового поля, о чем мы с ними говорили в ходе недавних визитов», — отметил он.

Разведка Британии считает, что Россия продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью. Севернее она перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев. Российские силы из группировок «Восток» и «Запад» могут находиться примерно в 16 км к северу от города Славянск. Поскольку город также находится под угрозой со стороны групп «Юг» и «Центр», существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.

Институт изучения войны (ISW) анализирует планы Кремля. Целями остаются смена режима в Киеве и урезание суверенитета украинского государства. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 5 июля, что российская военная операция на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей по защите гражданского населения от «геноцида», «денацификации» и демилитаризации Украины, а также обяжет Украину постоянно сохранять нейтралитет между Россией и НАТО.

Повторение Патрушевым первоначальных целей Путина, о которых он объявил почти пять месяцев назад, указывает на то, что Кремль не считает недавние успехи России в Луганской области достаточными для достижения первоначальных целей «спецоперации». Заявление Патрушева показывает, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины.

Заявление Патрушева увеличивает нагрузку на тех, кто предполагает, что возможно некое компромиссное прекращение огня или даже мир на основе дополнительных территориальных приобретений России, если это будет приемлемо для Украины или желательно для Запада.

Российские войска продолжали наступление северо-западнее и восточнее Славянска, пытаются продвинуться в сторону Северска. Российские силы, вероятно, пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга. Украинские силы провели ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка. Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

*DW Минюст России признал «иностранным агентом».