Профессор Пивоваров: в России обострение борьбы с учеными и нацпредателями

Сегодня Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовали академика, историка, доктора политических наук, профессора Юрия Пивоварова. Против него в 2017 году возбудили дело о мошенничества: сейчас об аресте ходатайствовали якобы потому, что он скрывался от следствия. Сам ученый называет дело политическим, просто сейчас оно совпало с обострением в России борьбы с учеными и нацпредателями, пишет «Новая газета. Европа»‎.

Юрий Пивоваров возглавлял Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) с 1998 по 2015 годы. В 2015 году в библиотеке института произошел пожар, который уничтожил значительную часть фондов. Ученого отстранили от руководства и обвинили в халатности, через два года появились обвинения в мошенничестве.

По утверждению руководителя Главного следственного управления СК Дениса Колесникова, Пивоваров и подельники, среди которых — бывшая заведующая производственным отделом ИНИОН РАН Джагарян (женщине 80 лет, она не встает после инсульта, находится под подпиской) обвиняются в присвоении и растрате, а также мошенничестве (ст. 160, ст. 159 УК РФ).

Ученый сейчас находится в Германии на реабилитации после перенесенного онкологического заболевания. Одна из причин назначить арест, указали следователи — возможность у Пивоварова скрыться от следствия. При этом, добавил ученый, в постановлении силовики указали его точный адрес в Берлине.

Его дело несколько раз возвращали на доследование. Все это время Юрий Пивоваров ходил на допросы, проходил через обыски. Мерой пресечения было обязательство о явке.

Юрий Пивоваров уверен, что новый виток в его деле связан с его позицией по поводу конфликта в Украине. Свою позицию он раскрывал в материале для «Новой газеты»‎, выступал у украинских журналистов.

«Я, естественно, против этой войны. И называю эту трагедию именно войной, а никак иначе. В первые же дни я подписал письмо ряда академиков и членов-корреспондентов РАН против войны»‎, — рассказал ученый.

По его мнению, то, что сейчас происходит в России — военное обострение. Ректоров крупнейших российских вузов пытаются посадить, в шпионаже обвинили тяжелобольных ученых, как было с Дмитрием Колкером в Новосибирске, который через несколько дней после задержания умер в московском СИЗО .

«Так что у меня нет никаких сомнений, что мой арест — это заказное дело, очень удачно по времени совпавшее с обострением борьбы с учеными и нацпредателями»‎, — подытожил Юрий Пивоваров.