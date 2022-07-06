Госдума ужесточила наказание за шпионаж и госизмену

На последней весенней сессии Госдумы рассмотрели в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и УПК, касающиеся наказаний за госизмену. Парламентарии приняли закон большинством голосов.

Новый закон инициаторы объяснили необходимостью защиты национальных интересов от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона Василий Пискарев назвал эти изменения «адекватным и своевременным ответом на те вызовы, которые сейчас стоят перед нашей страной».

Участие в военном конфликте или иных действиях «с применением вооруженной техники» против РФ будет наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет и штрафом до 500 тысяч рублей.

Шпионаж и госизмена также могут привести к срокам от 10 до 20 лет. При этом под шпионаж будут попадать сбор, хранение и передача противнику сведений, которые могут быть использованы против вооруженных сил России. Госизменой будет считаться переход на сторону противника и участие в вооруженных формированиях иностранного государства или международной организации. За это установлены сроки от 12 до 20 лет и штраф от 500 тысяч рублей.

Конфиденциальное сотрудничество с иностранцами также предполагает уголовную ответственность. Под сотрудничеством подразумевается установление и поддержание гражданином России отношений на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. За это установлено лишение свободы от 3 до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Публичные призывы к действиям против безопасности России, в том числе через СМИ или интернет также предполагают уголовную ответственность. Лишение свободы составит от 2 до 4 лет, штраф — до 500 тысяч рублей. В случае распространения через СМИ или интернет срок вырастет до 5 лет.

Вербовка, обучение, использование в вооруженном конфликте, финансирование или другое обеспечение наемников будет караться сроками до 18 лет лишения свободы. Если наемником оказался несовершеннолетний — то до 20 лет.