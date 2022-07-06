Закон о спецмерах в экономике принят Госдумой сразу в двух чтениях

Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об обеспечении специальных мер в экономике во время проведения спецопераций в России и за рубежом. Ранее аналитики Института изучения войны сообщали о том, что не все компании получили оплату за ремонт военной техники — и отказывались ремонтировать ее.

Спецмеры в экономике дополнили закон «Об обороне» новой статьей. Это позволит выполнять боевые задачи военным. Помимо этого в нем прописаны меры по временному расконсервированию мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей госрезерва.

В Трудовом кодексе предусмотрено «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях». Речь может идти о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

Юридические лица, независимо от формы собственности, не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.