«Радио.Свобода»*: Минфин забрал около 600 млрд рублей дивидендов

Журналисты «Радио.Свобода»* подсчитали сколько дивидендов по итогам 2021 года не выплатят российские госкомпании. Частные инвесторы не получат около 600 млрд рублей.

На прошлой неделе сразу несколько компаний объявили о том, что не будут выплачивать дивиденды. Среди них были «Газпром», «ВАЗ», «Россети», Сбербанк и «Мечел».

Во время боевых действий власти планируют компенсировать финансовые потери. Для «Газпрома» на три месяца установлен повышенный налог на добычу полезных ископаемых. Из-за этого в бюджет должны поступить больше 1,2 трлн рублей. Столько должно было пойти на выплату дивидендов.

Министр финансов Антон Силуанов за пару дней до конфискации дивидендов на съезде РСПП обмолвился, что государство уже напринимало расходных обязательств больше, чем получает доходов. В связи с этим был принят закон о «спецмерах» в экономике, а на проекте «Сахалин-1» национализировали оператора.

*«Радио.Свобода» признана Минюстом России иностранным агентом