Хоккеист Иван Федотов попал в больницу

Журналист Сергей Орлов в эфире «Матч ТВ» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр, вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны. У него на нервной почве обострился гастрит.

Спортсмена задержали в Санкт-Петербурге 1 июля по подозрению в уклонении от воинской службы и отвезли в сборный пункт. Задержание состоялось накануне его вылета в США — он подписал контракт с клубом «Филадельфия флайерс». Сейчас Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Северодвинске.