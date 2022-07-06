Трех генералов МВД подозревают в превышении полномочий

«Коммерсант» сообщил, что ФСБ задержала троих генералов по подозрению в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По делу проходит помощник главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенант Сергей Умнов, глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника петербургского МВД Иван Абакумов.

Уголовное дело центральный аппарат СК РФ возбудил еще в 2020 году. Вместе с тремя фигурантами по делу проходят еще несколько высокопоставленных сотрудников МВД. По версии следствия, с 2016 по 2020 год сотрудники приобрели на средства «Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования. Бюджетные деньги потратили на недвижимость, автомобили и внештатных помощников. Они также рекомендовали предпринимателям жертвовать в Фонд.

Как пишет РБК, Сергею Умнову предъявили обвинение, он не признал вину. Сейчас он находится в ИВС на Петровке. Басманный суд Москвы сегодня изберет ему меру пресечения, обвинение просит два месяца ареста.

Обыски у троих подозреваемых прошли 5 июля дома и на работе в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. В Крыму в последнее время проживал Иван Абакумов. Его же обвиняли в подделке документов (ч. 3 ст. 327): он использовал фальшивый больничный лист. Производство прекратили год назад по истечению срока давности.