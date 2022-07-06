Госдума в первом чтении приняла закон об обязанности такси передавать сведения ФСБ

Госдума 5 июля приняла в первом чтении закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Службы такси должны будут передавать данные о поездках пассажиров в ФСБ.

Силовикам предоставят автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, «используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Помимо этого в законе прописана возможность работать в такси самозанятым, если они заключают договор со службой заказа легкового такси. Нельзя будет работать в такси год после окончания срока лишения прав, с тремя и более неоплаченными административными штрафами за нарушение ПДД.

Власти планируют также создать реестр служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси, куда включат сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать. Также ответственность за причиненный вред в ДТП хотят распространить на службы заказа такси.

Законодатели прописали внешний вид такси, оснащение автомобилей устройствами контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя.

Рекомендации передавать ФСБ все данные о поездках предложил Минтранс в конце мая. Спецслужбе будут доступны местоположение такси и водителя.