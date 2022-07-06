Медведев: идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался по поводу международных трибуналов и судов против России. По его словам, «идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе». И это «потенциально создаёт угрозу существованию человечества».

Медведев назвал попытки создать международные трибуналы и суды «бредовыми» и «юридически ничтожными».

Он также высказался о США, которые, по его мнению, «вопят» о том, что нужно устроить судилище над Россией. Медведев сказал, что вся американская история — это кровавые войны на уничтожение, которая проходит с «максимально жестоким истреблением гражданского населения».

«Так кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? Те, кто так твердо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда?» — вопрошает Медведев.

По его мнению, с Россией так не получится, и США это отлично понимают. Он дополнил очередное высказывание строками из Библии.